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رغم تشديدات الاحتلال..

فيديو خاص.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الاقصى

الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

شارك آلاف الفلسطينيين صباح اليوم الاربعاء في صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الاقصى في القدس المحتلة.

العالم _مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة أن آلاف المصلين ومنذ ساعات الفجر توجهوا سيرا على الاقدام الى مسجد الاقصى، في ظل اغلاق الاحتلال الاسرائيلي لمحيط وكافة الشوارع والطرقات المؤدية الى البلدة القديمة من القدس والتمركز على الابواب الرئيسية لعشرات الحواجز الاحتلالية للتضييق على المصلين.

وأكد مراسل العالم ان صلاة العيد تجري وسط اغلاق كامل لمدينة القدس ومنع مئات الآلاف من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول الى المدينة.

ونوه مراسل العالم الى ان العائلات في القدس الغت الاحتفال بعيد الفطر السعيد واحتفظت الشعائر الدينية فقط في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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