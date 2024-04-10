قائد الثورة فی صلاة عيد الفطر: الكيان الصهيوني سيعاقب على جريمته ضد قنصليتنا في دمشق

العالم - إيران

و أشار قائد الثورة الإسلامية في خطبة بعد صلاة عيد الفطر إلی عدوان الکیان الصهیوني علی مبنی القنصلیة الایرانیة في دمشق و قال، إن قنصليات وسفارات أي دولة في دولة أخرى هي بمثابة أراضي تلك الدولة والهجوم على قنصليتنا يعني الهجوم على أراضینا .

و أكد سماحته أن الکیان الصهيوني الشرير أخطأ ويجب أن يعاقب وسيعاقب.

وأقام الشعب الإيراني المسلم المتدين، اليوم الأربعاء صلاة عيد الفطر السعيد بحشود هائلة في كل أنحاء البلاد شكراً لله على شهر كامل من الصيام و العبادة. و كانت ذروة هذا التواجد العبادي الشاكر في مصلى الإمام الخميني بطهران حيث أقيمت صلاة عيد الفطر السعيد بإمامة ولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

يتبع ..