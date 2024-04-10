شاهد تاريخ "اسرائيل" الحافل بالاغتيالات والانتهاكات للقوانين الدولية

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ففي السابع من حزيران يونيو عام 1981 نفذ الكيان الإسرائيلي غارة جوية عرفت بإسم عملية أوبرا أو بابل اسفرت عن تدمير مفاعل تموز النووي الذي كان قيد الإنشاء جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد والتي أدت إلى مقتل 10 جنود عراقيين وتقني فرنسي كان عميلا للمخابرات الإسرائيلية.



وفي مطلع تشرين الأول اكتوبر 1985 نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية في إطار ما عرف بإسم عملية الساق الخشبية في تونس على مقر القيادة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة حمام الشط والتي أدت إلى استشهاد 68 فلسطينيا وتونسيا وجرح 100 آخرين.



وفي تونس أيضا نفذت فرقة كوماندوز الإسرائيلية بمشاركة طائرتين عموديتين و4 سفن وزوارق مطاطية ونحو 20 عنصرًا من وحدة الاغتيالات الإسرائيلية في الـ16 من نيسان أبريل عام1988 عملية اغتيال 'خليل الوزير' أحد مؤسسي حركة فتح بالقرب من ميناء قرطاجة والتي أدت الى استشهاده مع عدد من حراسه.

وامتدت يد الغدر والاغتيالات الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك حتى وصلت الى الإمارات حيث تم تنفيذ عملية اغتيال محمود المبحوح أحد قادة حركة حماس في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير 2010 في إمارة دبي من قبل أعضاء جهاز الموساد الإسرائيلي الذين انتحلوا شخصيات سياح أجانب وذلك من خلال صعقه كهربائيًا داخل غرفته في الفندق ثم خنقه دون أن تظهر أي اصابات على جسده، لكن تشريح جثمان الشهيد كشف عن آثار للسم في الجسد.

وفي الثاني عشر من شباط فبراير عام 2008 نفذ جهاز الموساد الإسرائيلي بمشاركة المخابرات المركزية الاميركية عملية اغتيال القائد في حزب الله اللبناني عماد مغنية في العاصمة السورية دمشق عبر تفخيخ وتفجير سيارته ما أدى الى استشهاده.