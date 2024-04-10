غزة تستقبل عيد الفطر تحت نيران الاحتلال

العالم _ خاص بالعالم

ويعاني الأهالي من أوضاع إنسانية في غاية الصعوبة بسبب الحصار الذي يمنع دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية للقطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 153 شهيداً و60 جريحاً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة أمس، ما يرفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 33,360 شهيداً وقرابة 76,000 مصاب.

وأدى القصف الهمجي لطائرات الاحتلال على منزل في مخيم النصيرات ليلة العيد إلى استشهاد 14 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقال شهود عيان إنّ القصف أحدث دماراً واسعاً في المنزل المستهدف، وألحق أضرارا جسيمةً بالمنازل المجاورة.

كما استشهد شخص على الأقل، وجرح نحو 20 آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط القطاع.

وتكشفت لليوم الثاني معالم الكارثة الإنسانية التي خلّفها الاحتلال في مدينة خانيونس مع عودة الأهالي إليها بعد انسحابه منها، وأفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال جثامين أكثر من 409 شهداء من مستشفى الشفاء ومدينة خانيونس منذ انسحاب جيش الاحتلال من المنطقتين، مشيراً إلى أنّ أكثر من 100 شخص ما زالوا تحت الأنقاض في محيط مجمع الشفاء.

وقدّر جهاز الدفاع المدني أعداد جثامين الشهداء العالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة بنحوِ 20 ألفاً، بينهم 10 آلاف في شمال القطاع، ولفت الى أنّ عدد المفقودين في غزة تجاوز 8 آلاف حتى اللحظة، مؤكداً أنّ عمليات انتشال الجثث ما تزال متواصلة، لكنها معقدة للغاية بسبب النقص في المعدات.

ونقلت وكالة 'أسوشيتد برس' عن خبراء في تتبع الدمار بواسطة الأقمار الصناعية قولهم إن نحو 45 ألف مبنى في منطقة خان يونس، أي ما يمثل 55 بالمئة من المباني، دُمرت أو تضررت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جهةٍ أخرى، قال المتحدّث باسم منظمة اليونيسف جيمز إلدر من أحد مستشفيات رفح إنّ ثمة أطفالاً مصابين بجروح خطرة بسبب القصف، مؤكداً أنه على الرغم من قرار وقف إطلاق النار، فإنّ القصف يستمرُّ من دونِ توقّفٍ طَوالَ اليوم.

وحذر إلدر من أنّ قطاع غزة على حافة المجاعة، مؤضحاً أنّ الفلسطينيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية جداً.