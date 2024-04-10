رئيس مجلس الشورى في إيران: التصدي لجرائم الصهاينة يتطلب عزم الدول الإسلامية

العالم - إيران

وهنأ "محمد باقر قاليباف"، في برقية التهنئة، نظرائه في الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد وقال: إن عيد الفطر هو مظهر من مظاهر العلاقات الأخوية والمودة في العالم الإسلامي ويعزز أفكار الوحدة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: ببركة هذا العيد وبفضل نعم الله اللامتناهية،آمل أن نتمكن من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تحقيق المثل العليا للإسلام وتوسيع نطاق الأخوة والوحدة بين الأمة الإسلامية.

وشدد بالقول: أعتقد أن الوحدة النابعة من الهوية الدينية المشتركة للدول الإسلامية تعتبر دعما استراتيجيا قويا للدول الإسلامية.

وقال: في الوضع المزري الراهن؛ إن متابعة القضية الفلسطينية لتصدي جرائم الكيان الصهيوني الغاصب يتطلب عزما شاملا من الدول الإسلامية.

وأضاف: يمكن تحقيق الهدف من خلال تعزيز خط المقاومة والدعم الكامل لتحقيق المثل الأعلى لفلسطين وتحرير القدس الشريف.