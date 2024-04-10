إيران تعزي إسماعيل هنية على استشهاد أبنائه وأحفاده

العالم - إيران

وقال الرئيس الإيراني في نص رسالته: "إن العمل الجنوني الذي قام به الكيان الصهيوني المتوحش في الهجوم على مخيم الشاطئ، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبنائكم الأعزاء، إلى جانب أطفالهم الثلاثة الأبرياء، قد أثار حزني وحزن الشعب الإيراني بشدة".

وأضاف رئيس الجمهورية: "ببالغ الحزن أتقدم بالتعازي إلى فخامتكم وعائلتكم الكريمة ومجاهدي جبهة المقاومة".

هذا وقدم المستشار الأعلى لقائد الثورة في شؤون الدولية علي اكبر ولايتي، عن تعازيه لإسماعيل هنية على استشهاد ابنائه وأحفاده.

وكتب ولايتي: إن خبر استشهاد ثلاثة من أبناء الدكتور إسماعيل هنية وعدد من أحفاده وأفراد عائلته نتيجة الهجوم الإجرامي للنظام الصهيوني أثار أسفاً كبيراً وأظهر مرة أخرى الوجه الحقيقي والقاسي لهذا النظام القاتل للأطفال.