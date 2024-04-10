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فيديو خاص: تفاصيل دقيقة عن عملية اغتيال ابناء هنية

الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال قصفت قبل قليل سيارة مدنية كانت تحمل ابناء واحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ما ادى الى استشهاد 3 من ابناءه و2 من أحفاده.

العالم - خاص بالعالم

واضاف ان هذا يكشف عن انه عوائل القادة موجودين في القطاع وليس خارجه كما كانت تزعم حنتى لاان وسائل الاعلام الصهيونية والغربية وبعض العربية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي انه لم يتم إبلاغ نتنياهو وغالانت مسبقا بعملية اغتيال ٣ من أبناء إسماعيل هنية، مشيرة الى المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وصلت قبل وقت قصير من تنفيذ عملية اغتيال أبناء هنية.

هذا وذكرت القناة 12 الإسرائيلية ان المستوى السياسي فوجئ بعملية اغتيال أبناء هنية وأن العملية تمت دون موافقته.

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