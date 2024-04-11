رد صيني على رسالة التحذير الأمريكية بشأن روسيا

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: إن بكين لا تقبل أي انتقاد أو ضغط، وترفض التدخل في التعاون الاقتصادي الصيني- الروسي.

وأضافت "ماو نينغ": "يحق للصين وروسيا الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي"؛ مؤكدة أنه "طالما لعبت الصين دورًا بنّاء في السعي إلى حل الحرب في أوكرانيا".

ويأتي التعليق الصيني، بعدما حذّرت واشنطن من أنها ستحمّل بكين المسؤولية في حال حققت موسكو مكاسب ميدانية في أوكرانيا، بعد أن جددت بكين تعهداتها بالتعاون مع روسيا خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين.

وكان كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن إعادة رسم السياسات الأمريكية تجاه آسيا؛ قد أكد أنه بالنسبة للولايات المتحدة؛ فإن الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا هو "مهمتنا الأكثر أهمية تاريخيًّا".

وفي الوقت الذي تنتظر فيه كييف الدعم الغربي في حربها مع روسيا وسط جمود حزمة المساعدات الأمريكية المعلقة في الكونجرس، حذّر "كامبل" من أن المكاسب الروسية على الأرض يمكن أن "تغير ميزان القوى في أوروبا بطرق تعتبر غير مقبولة".

وأضاف "كامبل" أمام "اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية"، وهي منظمة تعليمية تُعنى بالترويج للتفاهم بين واشنطن وبكين؛ أنهم سينظرون إلى هذا ليس كأنشطة روسية فقط؛ بل "مجموعة مشتركة من الأنشطة المدعومة من الصين وأيضًا كوريا الشمالية. وهذا يتعارض مع مصالحنا".

وتعهدت روسيا والصين، بتعزيز تعاونها الاستراتيجي؛ فيما عقد "لافروف" محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ووزير الخارجية وانغ يي، وكثّف البلدان اتصالاتهما في السنوات الأخيرة وعززا شراكتهما الاستراتيجية منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.