تدشين اكبر محطة تعمل بالغاز الحيوي في البلاد

العالم - ايران

واكد محرابيان في هذه المراسم اننا نشهد اليوم استثمار 17 الف مليار تومان في مشاريع المياه ومياه الصرف الصحي، وبعض المشروعات، فريدة من نوعها. فاكبر محطة للغاز الحيوي، يجري تطبيقها.

واضاف ان هذه المشروعات، مفيدة واقتصادية من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.

وتابع ان المحطة التي افتتحت اليوم وتبلغ سعتها 7,2 ميغاوات، تقوم بجمع الغازات الملوثة للبيئة والمدينة بما يساوي منطقة تبلغ مساحتها 3600 هكتار من المساحة الخضراء. كما تقوم بتوليد الكهرباء بما يساوي 24 مليون متر مكعب غاز.

ايران، أكبر منتج لكهرباء الغاز الحيوي

بعد تدشين محطة الغاز الحيوي لمياه الصرف الصحي غربي طهران برعاية رئيس الجمهورية ، تحولت ايران الى اكبر منتج للكهرباء من محطات الغاز الحيوي لمراكز تكرير مصاه الصرف الصحي في المنطقة.

وقد رعى رئيس الجمهورية اليوم الخميس، افتتاح محطة الغاز الحيوي لمياه الصرف الصحي بغرب طهران بطاقة اسمية تبلغ 7.2 ميغاوات.

وتولد هذه المحطة 50 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنويا، لتلعب من خلال انتاج الحرارة التي تستخدم في تسخين المخازن اللا هوائية، دورا كبيرا في خفض استهلاك الوقود في محطات التكرير.

ومع تدشين هذه المحطة، فان طاقة محطات الغاز الحيوي لمياه الصرف الصحي ستزداد الى 14.4 ميغاوات، ولذلك تتحول ايران الى اكبر منتج للكهرباء من محطات الغاز الحيوي لمراكز تكرير مياه الصرف الصحي في المنطقة.

وتقوم هذه المحطات، بالحد من الانبعاثات الحرارية بما يساوي 225 الف طن ثاني اكسيد الكاربون (3 الاف هكتار من الرقعة الخضراء لاجتذاب ثاني اكسيد الكاربون) وكذلك استهلاك 24 مليون متر مكعب غاز سنويا.