شاهد.. قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات في القدس والضفة

العالم - خاص العالم

في سياق تضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات واعتداءات جديدة بانحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت أحياء في مدينة طولكرم شمال الضفة واعتقلت خمسة أشخاص بعد دهم منازلهم، قبل أن تنسحب منها.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة في طولكرم، وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على سيارة يستقلها فلسطينيون بالمدينة.

وفي شمال الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بير الباشا قرب جنين واعتقلت شخصا واحدا على الأقل، كما سجلت عملية اقتحام مماثلة لبلدة عزون قرب قلقيلية.

وفي شمال القدس المحتلة، اقتحمت قوة إسرائيلية فجر اليوم مخيم قلنديا الذي سبق أن تعرض لعمليات اقتحام متكررة الأشهر الماضية.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وإذنا شمال وغرب الخليل، بينما أصيب شبان فلسطينيون بحالات اختناق خلال مواجهات أعقبت اقتحام الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي تطورات أخرى، اقتحم مستوطنون فجر الخميس بلدة اللبن الشرقي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة، وأفاد شهود عيان بأن المهاجمين أحرقوا سيارةً لفلسطيني وحاولوا إحراق منزل قبل انسحابهم.

واقتحمت مجموعة أخرى من المستوطنين بلدة المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة، وحاولوا إحراق سيارة أخرى في البلدة.

وفي اعتداء منفصل، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح متفاوتة في هجوم مستوطنين على قرية بُرقة شرق رام الله.

ويأتي الحادثان في إطار سلسلة اعتداءات ينفذها مستوطنون على البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة.

وتزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتوازي مع تصاعد الاقتحام وحملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال بالضفة منذ إطلاق المقاومة عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال هذه الفترة، استشهد أكثر من أربعمئة وخمسين فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الذي اعتقل أكثر من سبعة آلاف آخرين بالضفة.

