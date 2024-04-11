الأورومتوسطي يدعو لمسألة الاحتلال عن مصير 13 ألف فلسطيني مفقودا

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العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مستمر حتى خلال ايام عيد الفطر، فمع بداية اليوم الثامن و الثمانين بعد المئة للعدوان يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه عدة مناطق، بينما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق المغراقة والزهراء وشمال جسر وادي غزة وسط القطاع.



اشتباكات تاتي في ظل قصف إسرائيلي متصاعد بالقذائف الفسفورية و الدخانية على مخيم النصيرات استشهد على اثرها عدد من الفلسطنيين وجرح آخرون ودمار واسع في الممتلكات. كما اعلنت جيش الإحتلال الاسرائيلي بدأ عملية عسكرية مباغتة في محيط المخيم كان على اثرها شن طائراته أحزمة نارية متتالية شمال النصيرات .

وفي السياق الميداني ايضا أفادت مصادر محلية، باستشهاد فلسطينيين في قصف زوارق الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة كما اطلقت الزوارق الاسرائيلية النار على دير البلح وتم قصف ميناء الصيادين ومحيطه غربي مدينة غزة.

وفي رفح جنوبي غزة جددت قوات الاحتلال غاراتها على شرقي المدينة بينما اعلنت منظمة اليونيسف تعرض سيارة تابعة لها للاستهداف بذخيرة حية عندما كانت تنتظر الدخول إلى شمالي قطاع غزة ياتي هذا بينما تحذر المنظمات العاملة في القطاع من استهداف موظفيها وتدعو كيان الاحتلال إلى حمايتهم، تفاديا لتكرار حادثة عمال اغاثة مطلع الشهر الجاري رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وفي خانيونس جدد جيش الاحتلال قصف المدينة التي قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان حركة حماس اعادت السيطرة عليها بعد اربعة أشهر من القتال.

ياتي هذا فيما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المباني التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ المحاصرين تحت أنقاضها وانتشال جثامين الشهداء كما دعا المرصد إلى تشكيل ضغط دولي حاسم على الاحتلال للكشف عن مصير ثلاثة عشر ألف فلسطيني في عداد المفقودين في قطاع غزة.