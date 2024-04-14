شاهد.. حالة ترحيب شعبي واسع في تركيا بالرد الايراني  

العالم – خاص بالعالم

وقعت ساعة الصفر وتحقق الوعد الصادق، عشرات الصواريخ والمسيرات تصل الاراضي المحتلة وتصيب اهدافاً بدقة.

عملية انطلقت من الجمهورية الاسلامية وصولا لارض فلسطين المحتلة لتمتد تفاعلاتها في عموم العالم الاسلامي والعالم.. هنا في تركيا حالة ترحيب شعبي واسع بالرد الايراني.

وقال ياسين الجيك مواطن تركي: تحتاج "إسرائيل" إلى أن تتعلم درسا جيدا، وعلى أحد أن يلقن "إسرائيل" درسا. اليوم ايران صنعت ما كان يجب ان يصنع كدولة مسلمة، وهذه دعوة لنا وللجميع لا يمكننا أن نبقى صامتين هكذا. لذلك نحن بحاجة إلى رفع صوتنا ونصرة اخواننا في غزة بالمال والسلاح والجنود

التفاعل الشعبي كان حاضراً منذ لحظات التهديد، حالة ترقب ومتابعة حثيثة، وما ان بدا التنفيذ باتت مشاهد المسيرات والصواريخ محل متابعة واهتمام وترحيب في مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات الاخبار وسط دعوات بان يحذو الكل الاسلامي حذو ايران.

وقال حسن توران اوغلو:"نحن مسرورون جدا بما حدث من ايران وعلى الجميع أن يعملوا معًا في وحدة ، ونحن نرى هذه المسيرات والصواريخ تقصف الاحتلال الاسرائيلي نتساءل ماذا لو اتحد العالم الاسلامي ماذا او شاركت كل الجيوش الاسلامية في هذا بالتأكيد سننتصر وتتحرر فلسطين".

على المستوى السياسي باركت الاحزاب التركية عملية الوعد الصادق في حين كان الموقف الرسمي متقدما ايضاً برفض استخدام الاجواء التركية حال كان هناك تدخلا امريكياً.

ترحيب شعبي واسع هنا في تركيا بعملية الوعد الصادق وسط آمال بان تحذو الدول العربية والاسلامية حذو الجمهورية الاسلامية الايرانية في ردع الاحتلال الاسرائيلي وصوبا لتحرير فلسطين من هذا السرطان الخبيث.

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