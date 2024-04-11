وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33545

العالم-فلسطين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الخميس، أنّ 63 شهيداً، و45 مصاباً آخرين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، من جراء العدوان الصهيوني.

وفي تقريرٍ إحصائي، أكّدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33545 شهيداً و76094 إصابة، منذ اندلاع طوفان الأقصى.

كذلك، ارتقى 5 شهداء ووقع عدد من الجرحى بقصفٍ استهدف مدرسة وعمارة سكنية في مخيم النصيرات، كما وصل عددٌ من الجرحى إلى مستشفى العودة بعد قصف الاحتلال المخيم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وسط القطاع أيضاً، الطيران المروحي الإسرائيلي فتح نيران رشاشاته على شمال مخيم النصيرات، وقصف مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات ومحيط أبراج الصالحي في المخيم.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، فجر اليوم، البدء بعمليةٍ عسكريةٍ مُباغتة وسط قطاع غزّة، وفق وسائل إعلام صهيونية.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ الفريق القتالي للواء "ناحال"، ووحدات أخرى بقيادة الفرقة "162"، بدأت بتنفيذ عمليةً وسط القطاع.

وذكر جيش الاحتلال أنّ سلاح الجو "أغار على أهدافٍ فوق الأرض وتحتها وسط قطاع غزّة، بتوجيهٍ استخباراتي دقيق"، كما نفّذت القوات البحرية هجمات عدّة في اتجاه المنطقة الساحلية وسط القطاع، لمساندة الهجوم البري في المنطقة".