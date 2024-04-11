هنية يؤكد مواصلة مفاوضات صفقة التبادل

العالم-فلسطين

وشدد هنية في تصريح على مواصلة التفاوض على قاعدة الثوابت التي حددتها حركة "حماس" وهي:

إعلان وقف إطلاق نار صريح ودائم.

انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وإعادة النازحين دون شروط.

إدخال المساعدات وإعمار القطاع وعقد صفقة تبادل منطقية.

هذا وأفادت مصادر مطلعة بأن "حماس ستواصل التشبث بهذه المطالب في رد دبلوماسي على الوسطاء وبالتالي سترفض عمليا ورقة المقترحات الأميركية المصرية الأخيرة.

وذكرت القناة "12" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت لم يبلغا مسبقا بالعملية، كما أنه لم يتم عرضها على المستوى السياسي قبل تنفيذها.