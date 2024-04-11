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تفاصيل جديدة من مواجهة المقاومة والاحتلال في النصيرات!!

الخميس ١١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بان الجيش الاسرائيلي يواصل عمليته العسكرية التي اعلنها قبل 24 ساعة في منطقة النصيرات شمال المحافظة الوسطى في قطاع غزة، والتي تعرضت لقصف عنيف من قبل الطيران واطلاق نار من قبل قناصة الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كما شهدت توغلا بريا في المناطق الشمالية والمغراقة والزهراء والامل، مشيرا لى ان الاعلام العبري كشف عن ان الاحتلال يريد ان يحقق اهدافا من هذه العملية عبر انشاء منطقة عازلة بين الخط الفاصل بين الشمال والجنوب ويوسعها ويقضم بعض المناطق في المحافظة الوسطى.

وتابع ان الهدف العسكري الاخر هو القضاء على المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق بعد ورود معلومات استخباراتية له.

واكد مراسل العالم ان الجيش الاسرائيلي واجه هناك صدا عنيفا من المقاومة الفلسطينية، لكنه واصل قصفه على منازل المواطنين حيث استشهد 6 فلسطينيين في استهداف شقة سكنية.

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