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هذا ما دار في مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وبريطانيا

هذا ما دار في مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وبريطانيا
الخميس ١١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية البريطاني مع نظيره الإيراني ديفيد كاميرون مع حسين أميرعبداللهيان، بحث آخر التطورات في المنطقة والعلاقات بين البلدين.

وأشار الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي إلى بعض التطورات المتقدمة في العلاقات بين البلدين، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في جو يقوم على الاحترام المتبادل.

وانتقد أميرعبداللهيان التقاعس البريطاني عن إدانة الهجوم الجوي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية باعتباره السبيل الفعال الوحيد لإعادة السلام إلى المنطقة، وأضاف: إن طهران لم تسعى أبداً إلى إثارة التوتر في المنطقة، ولكن في المقابل إن الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على سفارة إيران في دمشق، وصمت أمريكا وبريطانيا، يعني تشجيع نتنياهو على مواصلة إشعال الحرب وتطويرها في المنطقة.

وأضاف: إن جذر الأزمة ليس في البحر الأحمر، بل في الإبادة الجماعية في غزة.

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