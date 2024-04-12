شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأكدت مصادر طبية استشهاد الشاب محمد عصام شحماوي، جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما أصيب آخران بالرصاص الحي في الأطراف.

وأفادت مراسلة "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المخيم بعدة آليات بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس ومرورها عبر بلدة طمون، بالإضافة إلى تواجد تعزيزات عسكرية في هذه الأثناء على حاجز الحمرا العسكري.

وأضافت أن اقتحام المخيم يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام.

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم يتخللها انفجارات قوية.

إصابة شاب واعتقال آخر في الفندقومية جنوب جنين

وفجر اليوم الجمعة ايضا، أصيب شاب برصاص الاحتلال واعتقل آخر، في بلدة الفندقومية جنوب جنين.

وأكدت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب ما أدى لإصابته بالرصاص الحي، وأنها أعاقت وصول سيارة الإسعاف للمصاب الذي نزف الكثير من الدماء، قبل أن تتمكن من نقله إلى أحد المستشفيات..

وأشارت إلى أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واتتشرت في عدة مناطق، ونشرت قناصة، واعتقلت الدكتور أسامة جرار عقب اقتحام منزله وتفتيشها..

الاحتلال يقتحم السموع ويداهم منازل

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة السموع جنوب الخليل.

وأكدت مصادر محلية، إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من جهة رافات، وانتشرت في عدة أحياء من البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سبسطية

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمة، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من جهة شارع البرج، وتجولت في عدة مناطق في البلدة، كما نشرت فرقة راجلة، واعتلى جنود الاحتلال سطح أحد المحال التجارية.

قوات الاحتلال تداهم منازل في ديرستيا

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ايضا، عددا من المنازل في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: جميل كوكش، مثقال القاضي، خالد القاضي، سامر سلمان وقامت بإطلاق قنبلة صوتية داخل منزله. دون أن يبلغ عن اعتقالات أو اصابات.