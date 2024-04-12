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قوات الاحتلال تقتل شابا آخر في مدينة طوباس

قوات الاحتلال تقتل شابا آخر في مدينة طوباس
الجمعة ١٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب في مدينة طوباس، صباح اليوم الجمعة، بعد اطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كان يستقلها.

العالم - فلسطين المحتلة

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس في ساعات الصباح، وانتشرت في عدد من أحيائها، فيما قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فتحت النار على مركبة خلال اقتحامها طوباس، واستولت عليها.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان مقتضب، أن طواقمه تلقت بلاغا عن استهداف الاحتلال لمركبة في طوباس، وتم تحريك مركبة إسعاف إلى الموقع، إلا أن قوات الاحتلال استولت على المركبة ومن بداخلها.

وفي وقت لاحق، أعلنت طواقم الهلال أنها انتشلت شهيدا من داخل المركبة المستهدفة بعد أن تركتها قوات الاحتلال، قرب مفرق طمون، جنوب طوباس.

ويأتي استشهاد الشاب، بعد ساعات قليلة من ارتقاء الشاب محمد شحماوي برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس.

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