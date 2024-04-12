الجمعة ١٢ أبريل ٢٠٢٤
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء إسبانيا: مؤشرات في أوروبا على الإستعداد للإعتراف بدولة فلسطينية

رئيس وزراء إسبانيا: مؤشرات في أوروبا على الإستعداد للإعتراف بدولة فلسطينية
الجمعة ١٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وجود"مؤشرات واضحة"في أوروبا على أن دول القارة مستعدة للإعتراف بدولة فلسطينية.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب وكالة"معا الفلسطينية"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم الجمعة، في إطار حملته الدبلوماسية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال سانشيز خلال المؤتمر "مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين، في أقرب وقت ممكن، وبعضوية كاملة في الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة".

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء النرويجي، أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، ودعم عضويتها في الأمم المتحدة.

وكانت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا أعلنت الشهر الماضي، أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

روابط ذات صلة

"إسرائيلي" يُحاكم بتهم حيازة وتهريب أسلحة في ماليزيا

الـ'إيكونوميست' تتحدث عن فشل إستراتيجي وأخلاقي لجيش الإحتلال بغزة

رئيس سابق للشاباك: الكيان ذاهب للفناء والهلاك اذا لم تستبدل الحكومة

شاهد.. مراسل العالم الإخبارية: "إسرائيل" في حالة إرباك