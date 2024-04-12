استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين هاجموا بلدة المغير شمال شرق رام الله

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب وكالة وفا الفلسطينية"، فقد أصيب مواطنان أحدهما بالرصاص الحي، والآخر بالشظايا، اليوم الجمعة، إثر هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، وأخرى بشظية.

وكان عشرات المستوطنين، هاجموا المواطنين ومنازلهم، في المغير، وسط إطلاق للرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، تحديدا في الجهة الشمالية من القرية، والمعروفة بـ "منطقة النقار".

ولفتت المصادر، الى أن المستوطنين داهموا عددا من المنازل في القرية، وأطلقوا النار تجاهها، ما أدى لتحطم عدد من نوافذها، وحاول المواطنون التصدي لهم، فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال القرية، لتوفير الحماية للمستوطنين.

ونتيجة لهذا الاقتحام استشهد الشاب جهاد عفيف أبو عليا برصاص المستوطنيين في بلدة المغير.

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وفي السياق، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرى وبلدات الطيبة: ترمسعيا، ودير أبو فلاح، وكفر مالك، ورنتيس، شمال وشرق رام الله، بادعاء البحث عن مستوطن مفقود.

وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت أعمال بحث وتمشيط في شوارع هذه القرى والبلدات وأرهبت المارة.