قريباً.. إيران تطلق الأقمار الاصطناعية ناهيد 2 وسامان 1 وبارس 1

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وقال حسن سالاريه في تصريح له إنه تم استكمال العينة الثانية للقمر الاصطناعي بارس 1، واستكمال الاختبارات النهائية للقمرين الاصطناعيين ناهيد 2 وسامان 1 وإعدادهما للإطلاق خلال هذا العام.

وأضاف: كان العام الماضي عامًا حافلًا وناجحًا لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني. فمن الإنجازات المهمة التي حققها معهد الأبحاث في هذا العام؛ كان الإطلاق الناجح للأقمار الإصطناعية ثريا ومهدا وبارس 1 ووضعها في المدار والتشغيل الصحيح لهذه الأقمار الإصطناعية في المدار.

ولفت سالاريه إلى أنه من بين الإنجازات الأخرى للمعهد البحثي إنجاز مشروع القمر اللإصطناعي ناهيد 2 إلى مرحلة تجميع واختبار عينة اطلاق هذا القمر الإصطناعي؛ ومشروع كتلة النقل المداري حتى مرحلة تجميع عينة الاطلاق.

كما أشار إلى أنه جرى خلال العام الماضي توفير خدمات الإنترنت لزوار الأربعين عن طريق بالونات الاتصالات المربوطة وتوقيع عقد انجاز مشروع الكبسولة البيولوجية مع معهد أبحاث الفضاء التابع لوزارة العلوم.