فيديو: تفاصيل خاصة حول استهداف الصحفيين في النصيرات!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: الحدث الابرز خلال اللحظات القليلة الماضية هو استهداف الجيش الاسرائيلي مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يعملون على التغطية الاعلامية في منطقة مخيم النصيرات التي تشهد عملية عسكرية برية لجيش الاحتلال.

واوضح: ان مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة من الصحفيين واصيب عدد منهم بينهم سامي شحادة المصور الصحفي الذي اصيب ببتر في قدمه، بالاضافة الى اصابة زملاء آخرين بجروح مختلفة.

واشار مراسل العالم الى ان الصحفيين كانوا يرتدون الزي الصحفي والخوذة التي تضمن السلامة المهنية لهم، لكنهم استهدفوا بشكل مباشر.

وخلال العدوان الجاري على قطاع غزة استشهد حتى الان اكثر من 140 صحفيا بنيران الاحتلال في أكبر مجزرة ترتكب بحق الصحفيين في العالم حتى الان.

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