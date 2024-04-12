فيديو خاص: تطورات خطيرة وحصرية بين ايران واسرائيل!!

العالم - خاص بالعالم

ويعيش كيان الاحتلال حالة ترقب وانتظار للرد الإيراني، في وقت دعت دول عديدة رعاياها إلى مغادرة الكيان.

حالة الانتظار الصعب باتت الواقع الوحيد المسيطر في الكيان الاسرائيلي. انتظار بات الاسرائيلي مقتنعا بأنه سينتهي برد إيراني على جريمة استهداف مبنى الشؤون القنصلية الايرانية في دمشق.

الجبهة الداخلية أكثر المتأثرين بتبعات الجريمة الاسرائيلية، حيث المتاجر الخالية في الكيان نتيجة تدافع المستوطنين لتخزين المواد الغذائية خوفا من رد إيراني ينقل المواجهة إلى مستوى آخر أكثر قسوة على الكيان.

التأهب لم يقتصر على الداخل، حيث أصدرت دول غربية تحذيرات إلى رعاياها بمغادرة الكيان. الخارجية الفرنسية قررت إعادة دبلوماسييها من طهران فيما طلبت من رعاياها مغادرة كيان الاحتلال ولبنان وإيران.

بريطانيا بدورها دعت رعايها الى مغادرة الكيان ان لم تكن اقامتهم هناك ضرورية. فيما طلبت الهند من رعاياها الذين يعملون في الاراضي المحتلة الى مغادرتها فورا.

الترقب العسكري لم يكن أقل، حيث قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن جيش الاحتلال منع منتسبيه من السفر الى الخارج دون إذن على خلفية انتظار الرد الإيراني. يأتي ذلك في وقت عقد بنيامين نتنياهو اجتماعا مع مجلسه الحربي لمناقشة الرد الايراني.

وفي نفس السياق قال التلفزيون العبري إن الولايات المتحدة نشرت سفينة صواريخ بقدرات اعتراضية عالية قرب سواحل الأراضي المحتلة، فيما وصل قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا إلى كيان الاحتلال لإجراء تقييم للرد الإيراني المرتقب.

من جهته قال رئيس هيئة الاركان المشتركة الأميركية شارلز براون إن واشنطن تحاول تجنب الحرب بين إيران والكيان الإسرائيلي، وحماية القوات الأميركية في المنطقة، مضيفا أن البيت الابيض يعمل على تجنب الانخراط المباشر في حرب اقليمية.

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