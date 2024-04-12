مكتب نتنياهو يطلب من جميع وزاراته الاستعداد لهجوم إيراني محتمل الليلة

العالم _ إيران

وقال مكتب رئيس الوزراء الاحتلال في إحاطة للمدراء العامين للوزارات الحكومية في الاراضي المحتلة "خطر الهجوم حقيقي .. استعدوا لجميع الاحتمالات".

وأطلع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الاحتلال ، يوسي شيلي، جميع المديرين العامين للوزارات الحكومية في الاراضي المحتلة، تحسبا لاحتمال وقوع هجوم إيراني وضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات .

وصدرت تعليمات للرؤساء التنفيذيين بأن يكونوا متيقظين ومتاحين وأن يستمعوا إلى وسائل الإعلام. وقال "الرسالة التي يتم نقلها في المحادثة هي أنه لا يوجد يقين من وقوع هجوم، لكن التهديدات موجودة وحقيقية .. ويجب أن نستعد لجميع الاحتمالات".

وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CBS الأمريكية إنه من المتوقع وقوع هجوم إيراني كبير ضد الكيان اليوم الجمعة، ربما يشمل أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية للاحتلال.

كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أحدثت تغييرات في مواقع قواتها المتمركزة في منطقة غرب آسيا تحسبا لضربة إيرانية محتملة على الكيان.

وتهدد إيران بضرب أهداف الكيان ردا على استشهاد 7 من المستشارين العسكريين الايرانيين في العدوان الصهيوني على القنصلية الايرانية بدمشق بداية لشهر الحالي.

واستشهد في قصف استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.