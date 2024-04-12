فيديو خاص: ما بين سطور بين المقاومة العراقية اليوم؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان المقاومة الاسلامية في العراق منذ انطلاق طوفان الاقصى والعدوان الصهيوني على غزة كانت عنصرا وعاملا واساسيا وفاعلا في جبهة ومحور المقاومة ضد الكيان الصهيوني وكثفت هجماتها في الاوانة الاخيرة بالمسيرات والصواريخ ولديها ذراع طويل لكي ترد وتنتقم من الكيان الصهيوني.

وتابع: ثانيا وبحسب البيان فان الرد سيطال القوات الاميركية في المنطقة والعراق، وعلينا الا ننسى انها استهدفت قاعدة التنف الاميركية في الاردن وقتلت ثلاثة اميركيين ولديها القدرة على الرد من الناحية العسكرية والسياسية.

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