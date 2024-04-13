المرشح الرئاسي الأمريكي يرفض إدانة "طوفان الأقصى"

العالم-الاميركيتان

ولم ينتقد ويست وميلينا عبد الله، المرشحة لمنصب نائب الرئيس مؤخرًا، حركة (حماس) مثل الغالبية من السياسيين الأمريكين، ورفض إدانة هجوم 7 أكتوبر.

وقال ويست لمذيع شبكة “سي إن إن” آبي فيليب خلال ظهوره ليلة الخميس: “ليس هناك شك في أن هناك مجموعة متنوعة من الأصوات الفلسطينية المختلفة في حركة المقاومة”. “حماس لا تتحدث باسم كل فلسطيني.”

وأضاف: ويست في وقت لاحق: “أنا لا أؤمن بقتل أي شخص بريء”.

وقال “لكنك لا تبدأ بهذه الأصوات دون أن تتصالح مع عمليات القتل والاحتلال الوحشي المستمرة منذ 75 عامًا، ثم تحصل على رد فعل مضاد للإرهاب على ذلك”.

وطلب منه فيليب توضيح ما إذا كان يشير إلى هجوم أكتوبر على أنه “رد لمكافحة الإرهاب”.

وأجاب ويست: “أوه بالتأكيد، إذا تعرضت للترهيب لمدة 75 عامًا، وقمت بالرد بنفس الطريقة”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وقد ردد ويست هذه التصريحات بشأن حماس في حملته الانتخابية، كما دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة وانتقد مراراً دعم الرئيس جو بايدن للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المرشح الرئاسي إنه على الرغم من أن حماس تتحمل “المسؤولية” عن التسبب في الأذى للمدنيين، إلا أنها “ليست الجاني، بل الجيش الإسرائيلي، وهو الذي يرهب”.

وقال: “لقد انخرط الجيش الإسرائيلي في ترويع الفلسطينيين، وترويع أي شخص أمر خاطئ، لكن الإرهاب الذي يقومون به يصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية”. “لذا، بالنسبة لي، عليهم أن يتوقفوا.”

وقالت : “أجد أنه من المثير للقلق حقا أنه يُطلب منا باستمرار إدانة حماس”. “أنا لست عضوا في حماس. أجد الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن دولة بأكملها قد بنيت على الإبادة الجماعية لشعب ما، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نبدأ بذلك أولاً”.