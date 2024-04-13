إرسال ملف 8 قرى سياحية من إيران للعولمة

العالم - ايران

وأشار شالبافيان إلى الشروط المطلوبة للقرى المتقدمة، وأضاف: يجب أن عدد سكانها أقل من 15 ألف نسمة، وكونها تقع في منطقة ذات خصائص طبيعية خاصة، وان تتم فيها الأنشطة التقليدية مثل الزراعة والحراجة وتربية الماشية وصيد الأسماك وان العيش بهذه الطريقة، حيث يكون المجتمع بأكمله من الثقافة ونمط الحياة والقيم المشتركة ودور القوة الدافعة للسياحة في القرى المستهدفة من بين متطلبات القرى المتقدمة.

وتابع أنه يتم تقييم حالة القرى بناء على 9 مؤشرات تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وهي: الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية والحفاظ عليها، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، إمكانات وتنمية الموارد البشرية و تعد السياحة وتكامل سلسلة القيمة والحوكمة وتحديد أولويات السياحة والبنية التحتية والاتصالات والصحة والسلامة والأمن من بين المؤشرات ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

وذكّر شالبافيان: بالإضافة إلى مجالات التقييم المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن البرامج نموذج تبرير يجب أن تقدم فيه بعض الأشياء، على سبيل المثال، يجب على القرى المتقدمة أن تشرح ما هو الدافع والمبادرة التي يجب أن تصبح القرية قرية عالمية.

واضاف مساعد وزير السياحة : تتمثل مزايا اختيار القرية في حصولها على دبلوم أو لوحة موقعة من الأمين العام لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة (UNTOURISM). كما أن القرى التي تحصل على الجائزة معترف بها دوليًا كأمثلة بارزة لوجهة سياحية ريفية متطورة.

وذكر شالبافيان: بالنظر إلى بدء هذا المشروع من عام 2021، في إيران، تم وضع برنامج تحسين القرى بناء على المؤشرات التي أعلنتها منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة على جدول الأعمال، ومع التقييمات، تم وضع قائمة 130 قرية التي سيتم تم تحديد معظمها تتوافق مع المؤشرات. وبعد طرح الموضوع في اجتماعات الطاولة الوطنية للسياحة الريفية والتوافق مع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الداعمة في مجال القرية، يتم إرسال ملفات عدد من القرى كل عام، ولحسن الحظ، في أكتوبر 2023، تم تسجيل قرية كندوان عالميًا كأول قرية في إيران وتم ضمها إلى شبكة القرى العالمية.

وتابع مساعد وزير السياحة قائلا: في عام 2024، لدى بلادنا إمكانية إرسال 8 ملفات، وبعد التحقيقات سيتم تقديم عدة قرى كمرشحات إيران لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، والتي يمكن أن تكون قرية أبيانة (أصفهان) ، (وقرية كندلوس (محافظة مازندران) وقرية بالانجان (محافظة كردستان) وقرية بيشة (محافظة لرستان) وقرية ميمند (محافظة كرمان) وقرية فهرج (محافظة يزد) وقرية أصفهك (محافظة خراسان الجنوبية) وقرية قلعة بالا (محافظة سمنان). كما تم إدراج قريتي سهيلي (محافظة هرمزكان-قشم) وقرية قاسم آباد (محافظة جيلان) في قائمة الدعم.

وأضاف: حالياً تم إجراء التقييم والزيارة الميدانية للقرى المذكورة، وتم تشكيل لجان استراتيجية لتنمية السياحة القروية في المحافظات، وجاري تجميع الملفات في وكيل مكتب السياحة بالتعاون مع مديرية السياحة القروية والإدارات العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية بالمحافظات، على أن يتم إرسالها إلى منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة اعتباراً من الموعد النهائي (8 مايو).

قرية كندوان

قرية ابيانه

قرية كندلوس

قرية بالنجان

قرية بيشه

قرية ميمند

قرية فهرج

قرية اصفهك

قرية قلعة بالا

قرية سهيلي

قرية قاسم اباد