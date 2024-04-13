السوداني يتوجه الى أمريكا في زيارة رسمية

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان ان " السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى امريكا، على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص".



واشار البيان الى، ان "الزيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن".

وقال السوداني في كلمة له قبل مغادرته بغداد متوجهاً إلى امريكا:

نتوجه اليوم إلى امريكا للبدء بزيارة رسمية بدعوة من الرئيس جوزيف بايدن برفقة وفد حكومي وبرلماني ورجال أعمال وتأتي الزيارة في ظرف دقيق وحساس سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين أو ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم قتل واستهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف السوداني: هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي و اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتماشى مع البرنامج الحكومي الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية وإقامة شراكات اقتصادية مع دول المنطقة والعالم.

وقال السوداني: لقاؤنا مع بايدن سيناقش الدور الذي أديناه معاً طيلة المدة الماضية ولاسيما بعد أحداث 7 تشرين الأول بأهمية التهدئة وإيقاف الحرب وعدم اتساع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف السوداني: اللقاء مع الرئيس بايدن سوف يستعرض عمل اللجنة العسكرية العليا التي بدأت بين العراق والتحالف الدولي منذ أكثر من شهرين للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية.