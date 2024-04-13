الادميرال ايراني : القوى العالمية تنظر للبحرية الايرانية باعتبارها قوة عظمى

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان "الادميرال ايراني" ادلى بهذا التصريح اليوم السبت من مدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان – جنوب)، خلال اللقاء مع طاقم المدمرة "دنا" الايرانية بامتياز.

وفي اشارة الى لقائه مع قائد الثورة الاسلامية، نقل قائد البحرية تحيات سماحته الى جميع الافراد والكوادر المنتسبين، وتاكيده بان نجاح جهودهم وتضحياتهم وانجازاتهم في سبيل الدفاع عن المصالح الوطنية، هي بفضل صمود ومثابرة زوجاتهم المثابرات اللواتي تضحين من اجل حماية وصون الاسر.

كما نوّه بانجاز "مجموعة القطع البحرية 86" مهمة الابحار حول العالم، وقال مخاطبا افراد البحرية الايرانية : ينبغي لنا ان نبذل قصارى الجهود لتخليد هذه العملية النوعية وتبيين عظمتها، اتباعا لتوجيهات سماحة القائد في هذا الخصوص.