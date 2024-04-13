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الجهاد الاسلامي: العدو لم يحقق أهدافه، ونتجه الى الانتصار النهائي!!ّ

السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

اكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة ان الشعب الفلسطيني يبلي بلاء حسنا وغير متوقع من قبل كل الاوساط الاقليمية والدولية، حيث اننا نواجه اكبر قوة عسكرية كانت قد انتصارت عدة مرات في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

واضاف النخالة: لكن اليوم قطاع غزة الصغير في الجغرافيا والمحاصر يواجه هذه الآلة العسكرية الضخمة على مدى 5 شهور متواصلة لم تتوقف فيها عميلات المقاومة ولم يتوقف ايقاع الخسائر في العدو على كافة المستويات رغم الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين.

وتابع: لكن اذا نظرنا لجوهر المعركة، فان العدو بدأ عدوانه على قطاع غزة تحت عنوانين، إنهاء المقاومة واستعادة الاسرى، واليوم ندخل في الشهر السابع والعدو لم يحقق تلك الاهداف.

واوضح الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة: ليس فقط لم يحقق الاهداف، انما يتراجع يوما بعد يوم، والمقاومة في غزة تسجل حضورا كبيرا ومميزا في الميدان، وحتى في الموقف السياسي.

وخلص: لذلك انا اعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا باتجاه لحظة الانتصار النهائي ان شاء الله.

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