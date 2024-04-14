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وزير الدفاع الإيراني يحذر 'إسرائيل' من نشر هذه الصورة!

وزير الدفاع الإيراني يحذر 'إسرائيل' من نشر هذه الصورة!
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الدفاع الإيراني كيان الإحتلال الإسرائيلي من نشر صورة عن خارطة فلسطين المحتلة.

العالم - فلسطين

وأطلقت القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة.

واستهدفت الصواريخ الباليستية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العديد من الاهداف من ضمنها قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب الأراضي المحتلة.

وتقع هذه القاعدة جنوب الأراضي المحتلة وفي منطقة صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع، ويبلغ طول مدرجها 3400 متر، وتعد الحظيرة والقاعدة الرئيسية لطائرات إف 35 الصهيونية.

وفي فبراير الماضي، تدربت القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني على هجوم صاروخي على نموذج محاكاة لحظائر هذه القاعدة الجوية الصهيونية.

وتبعد هذه القاعدة عن الحدود الغربية لإيران حوالي 1100 كيلومتر.

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