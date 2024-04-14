شهداء وجرحى جنوب لبنان.. وحزب الله يرد باستهداف مواقع الاحتلال بالجولان

العالم- لبنان

وقال حزب الله، في بيان، إن مقاوميه استهدفوا فجر الأحد المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل، بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

وأوضح أن ذلك يأتي“ردًا على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية (فجر الأحد) التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة، وآخرها الخيام وكفر كلا، ‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين.

ولم ترد معلومات من مصادر رسمية أو طبية حول عدد ضحايا القصف.

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن "صافرات الإنذار دوت شمال الجولان نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان".

كما ذكرت القناة 12 العبرية الخاصة أن صافرات الإنذار تدوّي مجددا شمالي فلسطين المحتلة.

وذكرت القناة في وقت سابق من هذا اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوّت في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان، مع بدء الرد الانتقامي الإيراني ضد الكيان الإسرائيلي.

فيما ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن استهدافاته في لبنان، فجر الأحد، "شملت غارات لمقاتلات حربية على معسكر تابع لقوة الرضوان التابع لحزب الله بالإضافة إلى عدة مباني عسكرية في قرية جبع جنوب لبنان".

وأضاف: "كما هاجمت طائرات حربية مبان عسكرية لحزب الله في الخيام وكفر كلا".

ومساء السبت، أعلنت إيران إطلاق هجوم شامل على فلسطين المحتلة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن استشهاد 7 من قادة حرس الثورة الإسلامية .