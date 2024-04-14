فعاليات مدنية في تونس تدعم الرد الايراني على جريمة دمشق

العالم _ مراسلون

وقال امين عام حزب التيار الشعبي محمد زهير حمدي: هذا حق مشروع للجمهورية الاسلامية في ايران ان ترد هذا العدوان وان تدافع عن سيادتها وان تردع "اسرائيل" لأن هذا قمة التطاول ان يتم العدوان على مقر سيادي لايران ويتم قتل قياديين كبار في القوات المسلحة الايرانية.

النخب التونسية أكدت ان الرد الايراني على الكيان الصهيوني خطوة استراتيجية تندرج ضمن الفعل المقاوم الذي أنتج طوفان الأقصى ورسم الطريق واضحا باتجاه تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نائب بالبرلمان التونسي عن كتلة لينتصر الشعب ايمن بوغديري: جميع القوانين الدولية وجميع الاعراف تندد بالاعتداء الاسرائيلي على ايران.

وقال الناشط السياسي صلاح الدين الداودي: كل رد على كيان العدو وكل استهداف له هو بالضرورة رد مقاوم وكل استهداف للعدو هو بالضرورة رد استراتيجي يدخل في استراتيجية التحرير ومادام طوفان الاقصى استراتيجية تحريرية شاملة فان اي رد على كيان العدو من اي جهة يأتي هو حق مشروع تطالب به الشعوب وترحب به وهو بشرى خير في سبيل تحرير فلسطين.

الرد الايراني ضد العدوان الإسرائيلي هو محور تحركات داعمة تقودها فعاليات مدنية في تونس ضمن الحراك الشعبي المساند لغزة ولمقاومتها المسلحة.