البرلمان الإيراني يعلن دعمه لعملية الحرس الثوري ضد كيان الاحتلال

العالم - ايران

واعلن النواب الإيرانيون اليوم الأحد خلال اجتماع المجلس دعمهم للهجوم الصاروخي والمسير الذي شنه الحرس الثوري على "إسرائيل" ورددوا شعارات "الموت لإسرائيل"، و"الحرس الثوري، شكرا ، شكرا".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في كلمة خلال الاجتماع، إن الصفعة التي وجهها الشعب الإيراني للعدو الصهيوني كانت قوية وعبرة، وردا من قبل المدافعين عن الشعب الإيرانية أسعد قلب كل إيراني.

وأضاف، إن العمل العسكري الذي قامت به إيران رداً على العدوان الصهيوني كان يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وإذا اتخذ الكيان الصهيوني أي إجراء، فإن الرد الإيراني المخطط له سيكون أكثر شدة.

وتابع، كانت صفعة انتقام إيران المسنودة من الشعب قوية وتجعل العدو يندم، وأثبتت مرة أخرى أننا أمة الإمام الحسين.

وكان الحرس الثوري قد أشار في بيان إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإرهابي الصهيوني في الأراضي المحتلة، وحذر الحكومة الإرهابية الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بمصالح إيران، وقال: أي تهديد من أميركا والكيان الصهيوني انطلاقا من أي دولة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على مصدر التهديد.