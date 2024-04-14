د. حسن نافعة.. الرد الايراني غير المعادلات القائمة في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وقال د. حسن نافعة في حديث لقناة العالم: نحن امام مشهد جديد تماماً أتوقع ان يرسم معادلات جديدة في المستقبل.

وأضاف انها المرة الاولی التي تقوم ايران بتوجيه ضربة مباشرة لاسرائيل، فإسرائيل كانت تعتقد دائماً ان هذا غيرممكن وانها تستطيع ان تمارس القتل والانتهاكات في كل مكان لاسيما في سوريا وداخل ايران، دون ان تجرؤ ايران الرد المباشر علی هذه الانتهاكات.

وأكد ان الرد الايراني، كان عبارة عن ضربة قوية ومحسوبة، فهل نجحت ايران في تحقيق الهدف الذي سعت اليه من خلال هذه الضربة؟ انا في تقديري انها نجحت حتی لو ادعت اسرائيل انها لم تحدث خسائر كبيرة.

وأوضح د. حسن نافعة ان ايران تقول انها ضربة محدودة لاتستهدف مدنيين بل تستهدف اهداف عسكرية وأصابت هذه الاهداف العسكرية وبالتالي ردت علی الاعتداء الاسرائيلي المباشر علی القنصلية الايرانية في دمشق وهي عملية دفاع شرعي عن النفس وقالت ايران انها ستكتفي بهذا واذا عادت اسرائيل بالرد فسيكون الرد الايراني مختلفاً وأقوی.

وتابع ان اسرائيل فهمت الرسالة الايرانية والولايات المتحدة ايضاً فهمت الرسالة وتحاول الولايات المتحدة طمأنة اسرائيل بالقول ان الضربة الايرانية فشلت لكن الواقع ان الولايات المتحدة تحاول منع اسرائيل من الرد وتحول الصراع الی حرب اقليمية شاملة لاتريدها الولايات المتحدة.