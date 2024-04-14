شاهد.. احتفالات شعبية واسعة تعم انحاء ايران والمنطقة

العالم _ خاص بالعالم

وتجمع مئات الايرانيين في شوارع العاصمة طهران والمحافظات الإيرانية على حد سواء.

والى جانب العاصمة طهران شهدت مدينة اهواز تظاهرة دعما للهجوم الذي شنه حرس الثورة الاسلامية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الكيان الاسرائيلي، ورفع أبناء الشعب أعلام فلسطين وحزب الله اللبناني، مشددين على دعمهم للرد العسكري الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي.

بدورها شهدت مدينة زاهدان تجمع أبناء الشعب الإيراني، رافعين شعارات الموت لأميركا والموت لإسرائيل، ومؤكدين دعمهم لقرارات حرس الثورة الرادعة للكيان المحتل.

وكذلك عبر الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل عفوي عن فرحتهم لدى مرور الصواريخ والمسيرات الإيرانية متجهة نحو أهدافها داخل كيان الإحتلال الإسرائيلي.

كما خرج المئات في العاصمة اللبنانية بيروت بمسيرات سيارة ووقفات تضامنية وداعمة للرد الايراني.

كما خرجت احتفالات مشابهة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم ومسيرات سيارة تجوب الطرقات، وسط اجواء احتفالية بالرد الايراني على إسرائيل.

وأظهرت الفيديوهات سيارات ودراجات نارية تجوب في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، حاملة أعلام “حزب الله”، على وقع أناشيد الحزب وعبّر المشاركون عن فرحتهم باستهداف الاحتلال الإسرائيلي بمئات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وفي العاصمة العراقية بغداد تجمع الناس أمام السفارة الإيرانية للتعبير عن فرحتهم بالرد الإيراني القاسي، فيما خرجت احتفالات في شوارع كربلاء المقدسة للتعبير عن الفرح بالرد على كيان الاحتلال.