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إيران تغير معادلات المواجهة والردع مع الكيان.. الكيان الإسرائيلي بين فكي كماشة الرّد والصمت

إيران تغير معادلات المواجهة والردع مع الكيان.. الكيان الإسرائيلي بين فكي كماشة الرّد والصمت
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، إعلان حرس الثورة الإسلامية إطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والباليستية نحو الكيان الإسرائيلي ردا على الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق.

العالم - بانوراما

وأكد حرس الثورة أن الهجوم استهدف مواقع عسكرية محددة داخل الأراضي المحتلة، بينها قواعد ومطارات، بينما زعم الاحتلال أنه أسقط معظم الصواريخ والطائرات المسيرة. وسائل اعلام اميركية اكدت أن الهجوم الايراني هو اكبر هجوم بالطائرات المسيرة في تاريخ العالم.

بينما اكدت طهران أنها لن تتردد في اتخاذ مزيد من التدابير الدفاعية للحفاظ على المصالح الوطنية في مواجهة اي اعتداء.

من جهته، اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أن اي مغامرات اسرائيلية جديدة ستقابل برد اقوى واكثر حزما. ويؤكد حرس الثورة الاسلامية أن معادلة جديدة اصبحت محققة، وهي الرد على الاعتداءات الاسرائيلية من داخل الاراضي الايرانية مباشرة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: الكيان الاسرائيلي ردا ايرانيا قاسيا على خلفية اعتدائه على القنصلية الايرانية في دمشق.

وبينما دعت الرؤوس الحامية في تل ابيب الى الرد على الرد، تؤكد مصادر متابعة أن قادة الاحتلال مضطرون لابتلاع الصدمة التي أحدثتها الصواريخ والمسيرات الايرانية في العمق الاسرائيلي، وخوفا من تدحرج الاوضاع بعكس ما تروج له سلطات الاحتلال معطوفة على ضغوط اميركية مقابل الخطوط الحمراء الايرانية الجديدة التي رسمتها طهران في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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