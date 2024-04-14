اليمن يؤكد مواصلة عملياتها ضد كيان الإحتلال وداعميه

العالم – المشهد اليمني

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين وأخريين أميركيتين، إحداهما حربية في خليج عدن بطائرات مسيرة.

واكد سريع مواصلة القوات اليمنية لعملياتها دفاعا عن اهالي غزة وردا على العدوان الامريكي البريطاني على اليمن.

هذا وأعلن الجيش الأميركي تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن. جاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الأميركي إسقاط إحدى عشرة طائرة مسيرة تابعة للقوات اليمنية في خليج عدن والبحر الأحمر، واعتبر أن تلك المسيرات شكلت تهديدا وشيكا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.



من جهته قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن صواريخ اليمن ترعب الأميركيين، مؤكدا أن الحرب الأميركية على اليمن أصبحت فقاعة لا تضر الشعب اليمني.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول دلالات استمرار القوات اليمنية بعملياتها ضد السفن الاسرائيلية والاميركية والبريطانية؟ وماذا يعني الإصرار اليمني على تحقيق أهدافه المعلنة بايقاف العدوان على غزة؟ وهل بالفعل فشلت واشنطن بشكل كامل في حماية كيان الاحتلال الاسرائيلي في البحرين الاحمر والعربي؟ كيف قرأ الشارع اليمني الرد الايراني على كيان الاحتلال الاسرائيلي؟

كيف يقرأ الوضع اليوم في المنطقة بعد الرد الايراني؟وماهي دلالات المشاركة الامريكية والغربية في مساعدة كيان الاحتلال للتصدي للرد الايراني؟وماذا عن استمرار العمليات اليمنية المساندة لغزة. ماهي الدلالات والرسائل؟

كما يبحث البرنامج في اخر التطورات في اطار التصعيد اليمني في البحرين الاحمر والعربي؟وماذا حققت الهجمات اليمنية ضد الاحتلال حتى اليوم؟ ماهي اهم نتائجها؟وماذا عن الفشل الامريكي البريطاني في حماية المصالح الاسرائيلية تجاه العمليات اليمنية؟

وقال العميد عابد الثور خبير عسكري واستراتيجي من صنعاء:" نعتبر ان عملية الرد الايراني كانت مفاجئة للجميع.. حتى نحن في صنعاء واليمن فوجئنا بهذه العملية، ولكنها لاقت ارتياحا كبيرا لكل فئات الشعب، ولعل هذه العملية كانت ضرورية ومهمة إن العدو الصهيوني لم يستوعب ما معنى الصبر الذي تميزت به ايران، وظن ان هذا الصبر الاستراتيجي هو مرحلة تمر كأي مرحلة سابقة.

ولفت العميد الثور إلى أن الكيان الاسرائيلي فوجئ بأن الصبر الاستراتيجي تحول الى ضربة استراتيجية موفقه في إيران عززت من موقف المقاومة، أن ايران ارسلت رسالة مهمة باتجاهين.. إتجاه الامة العربية في ان هذا الكيان المزروع في قلب الامة العربية ما هو الا كيان ضعيف، وهو اعجز مما تتصورون.

ونوّه العميد الثور أن:" الاتجاه الثاني كشفت فيه حقيقة تلك الدول التي تمثل الحراس الاماميين المتقدمين "لإسرائيل" المتمثلة في الاردن ومصر والسعودية للاسف الشديد والاتجاه الآخر اخذ منحى دولي، وهو ان ايران دولة تمتلك القوة والقدرة العسكرية وايران أكدت بهذه الضربة عندما اعلنت في الساعات الاولى من يوم امس أنها سوف تقوم بتوجيه ضربة مهمتها محددة وحددت اتجاهها وحددت حتى مناطق انطلاق الضربة من غرب ايران ووسط ايران وجنوب غرب ايران".

ضيوف البرنامج:

- العميد عابد الثور خبير عسكري واستراتيجي من صنعاء.



- ماهر الشامي محلل سياسي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...