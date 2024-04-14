كيان الإحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة وارتفاع حصيلة الشهداء لـ33700

العالم – خاص بالعالم

حيث ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي6 مجازر جديدة خلال الساعات الماضية ما اسفر عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال، واصابة آخرين، ضمن سلسلة غارات شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على منزل يعود لعائلة 'أبو غولة'، شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع، يوم السبت، ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين، إضافة الى وقوع بدمار واسع في المنزل والمنطقة المجاورة للمنطقة المستهدفة

الى ذلك، قصف الاحتلال منزلًا لعائلة 'قشلان' في المخيم الجديد بالنصيرات على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، واستشهاد عدد من المواطنين، حيث جرى انتشال جثامين3 شهداء من العائلة، ولا يزال عدد من جثامين الشهداء، وغالبيتهم أطفال، تحت أنقاض المنزل.

كما استُشهد 3 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون في غارات شنّها الاحتلال على عدة منازل وسط المخيم، من بينها منزل لعائلة الطويل، بالإضافة إلى تدمير برج 'حرز الله' في أرض المفتي بالنصيرات.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال ارتكبت ست مجازر في المخيم، ما أدى لاستشهاد تسعة عشر فلسطينيًا وإصابة أكثر من مئتين آخرين

وأشارت مصادر طبية ومحلية إلى أن الاحتلال قصف ثلاث مدارس تؤوي نازحين، بالإضافة إلى منازل للمواطنين في المخيم، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم190 إلى أكثرَ من 33700 شهيد، ونحوِ 76400 جريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

التفاصيل في الفيديو المرفق