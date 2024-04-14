فيدو خاص: طيران الاحتلال يغيب عن سماء القطاع لأول مرة، ما السبب؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الفلسطينيين رفعوا اصواتهم بالتهليل والتكبير فرحا بعملية الوعد الصادق، واكدوا ضرورة انضواء الشعوب والعربية وااسلامية تحت لواء محور المقاومة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في ظل التغول الاسرائيلي والاميركي في المنطقة.

واشار الى اعادة الجيش الاسرائيلي تموضعه وانسحابه من بعض النقاط بعد حالة الطوارئ التي اعلنها بسبب عملية الوعد الصادق ووصول الصواريخ والمسيرات الايرانية الى الاراضي المحتلة.

وتابع مراسل العالم ان ذلك ادى الى انسحاب الجيش الاسرائيلي من شارع الرشيد بشكل جزئي ليصبح الفلسطينيون ويجدوا انه لا وجود لجيش الاحتلال ودباباته في منطقة شارع الرشيد في قطاع غزة.

واوضح: لكن جيش الاحتال اعاد بعد عدة ساعات انتشاره في تلك المنطقة وقام باغلاق الطريق واستأنف استهداف المواطنين، ما ادى الى عودة المواطنين الى مناطق الشمال والخروج من تلك المنطقة لحماية أنفسهم من نيران الاحتلال.

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