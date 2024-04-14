رئيسي يثمّن تضامن نظرائه في نيكاراغوا و مدغشقر مع مواقف طهران

العالم – إيران

وأعرب رئيسي في رسالة الى رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا سافيدرا ومساعدته روزاريو موريلو، عن شكره وتقديره لقاء مشاعر التعاطف التي عبرا عنها مع إيران حكومة وشعبا إثر الهجوم الإرهابي الذي شنّه الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أدى إلى استشهاد عدد من ممثلي البلاد.

وشدد رئيسي على أن الكيان الصهيوني الغاصب عدو للأمن والسلام، ولا يلتزم بأي من المبادئ والقوانين الدولية.

كما أعرب عن أمله في أن يتم، بدعم من الشعوب الحرة والدول المستقلة، مثل دولة نيكاراغوا الصديقة، محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه في المستقبل القريب.

رئيس جمهورية مدغشقر يتضامن مع طهران عقب الهجوم الإرهابي على قنصليتها في دمشق

وعقب الهجوم الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، بعث رئيس جمهورية مدغشقر، أندري رجوئلينا برسالة نيابة عن نفسه وعن شعب بلاده، أعرب فيها عن تضامنه مع إيران حكومة وشعبا وأسر شهداء هذه الجريمة الإرهابية.

و قال رئيس مدغشقر في رسالته: "إنني أؤمن إيمانا راسخا بأن العزم المقاومة التي يتسم بها الشعب الإيراني ستجعل هذه المحنة الحزينة تمر، والوصول إلى السلام والأمن".