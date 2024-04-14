فيديو خاص: خلافات محتدمة في "اسرائيل" حول الرد على ايران!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: خاصة بعد ان تدخلت الولايات المتحدة والدول الاروبية وبعض العربية في التصدي للصواريخ والمسيرات الايرانية، ورغم ذلك استطاعات الصواريخ والمسيرات الايرانية ان تصل الى قلب الكيان الصهيوني.

واشار الى ان وزير المالية الاسرائيلي المتطرف سموتريتش طالب برد حاسم، لكن اكد ان هذا الصوت هو الاضعف في الكيان، والجانب الاخر هو الي يمثله النخبويون واليساريون ويسار الوسط الذين يجمعون على ضرورة احتواء الضربة وعدم الذهاب الى التصعيد والاكتفاء برفع شكوى الى مجلس الامن.

واوضح مراسل قناة العالم: الكيان الصهيوني يحاول تسويق نفسه على الدول العربية بأنه قادر على حماية نفسه من ايران وأنها هي العدو المشترك وانه قادر على وضع حد لها، ولكن تبين الان انه غير قادر على حماية نفسه لولا الدفاعات الاميركية والاوربية التي عملت بكل قوتها وطاقتها.

واضاف ان اليسار الاسرائيلي يعتبر بان الرد على ايران يعني فتح حرب اقليمية واذا ما تم ذلك فان الولايات المتحدة والاوروبيين وحتى الحلفاء العرب لن يكونوا قادرين على الوقوف معنا لانه ساعتها لكل من هؤلاء سيكون له شأن يغنيه، وأي ذهاب الى تفجير الوضع لن يكون في صالح الكيان الاسرائيلي.

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