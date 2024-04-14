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فيديو خاص: ما مدى التأييد التركي للضربة الايرانية ضد اسرائيل؟!!

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في اسطنبول بأن هناك تفاعلا شعبيا كبيرا في الشارع التركي مع عملية الوعد الصادق منذ انطلاقها فجر اليوم، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت في تركيا بفيديوهات للمسيرات والصواريخ الايرانية التي اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي وسقطت في الاراضي المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا: اليوم كانت هناك تظاهرة في اسطنبول تأييدا للعميلة الايرانية، معتبرين ان الجمهورية الاسلامية فتحت الطريق نحو ضرب الكيان الاسرائيلي.

واكد ان التفاعل الواسع لا يقتصر على الاوساط الشعبية وانما شمل الاوساط الحزبية والسياسية، والجميع يتحدث عن التناغم السياسي والعملياتي والقانوني، المسار القانوني الذي سلكته بعثة ايران في الامم المتحدة والمسار السياسي الذي اتبعته وزارة الخارجية، والمسار العسكري الذي اتبعه الحرس الثوري الايراني.

وتابع مراسل العالم ان الحديث هنا عن ان دولة بحجم ايران استهدفت الكيان الاسرائيلي من اراضيها، وبأن ذلك تغيير لقواعد الاشتباك القائمة، وان اسرئايل لم تعد الجانب الذي يقوم باعتداءات دون ان يقوم أحد بالرد عليها.

واشار الى ان هناك مطالبات اليوم بان تسلك دول اخرى مسلك الجمهورية الاسلامية، بالاضافة الى المطالبات والضفغوط على الجانب التركي بوقف التجارة مع الكيان الصهيوني والتي استمرت خلال الاشهر الماضية رغم المطالبات الشعبية بوقفها.

واوضح مراسلنا ان ذلك اضطر الجانب الرسمي التركي الى تغيير مواقفه وهذا ما فرضه التعاطف الشعبي مع غزة، وجاءت عملية الوعد الصادق لتتوج ذلكم بمزيد من الضغط من اجل استحصال مواقف اكثر جدية.

للمزيد شاهد الفيديو المرفق ....

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