مصرع 12 شخصاً وفقدان 5 آخرين جراء السيول في سلطنة عمان

العالم - عمان

وذكر قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة أنه "تم تسجيل 12 وفاة جراء السيول حتى الآن في محافظة الوسطى".

وأشارت مصادر محلية إلى أنه “من بين الضحايا 9 طلاب انجرفت مركبتهم إثر الحالة الجوية السائدة في البلاد منذ يوم أمس، والتي أدت إلى جريان مفاجئ للمياه في الأودية”، لافتة إلى أن البحث ما زال جارياً عن 5 مفقودين في ولاية المضيبي.

وأعلنت شرطة عمان نقل 1200 شخص من إحدى المدارس بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار إلى مكان آمن.

وأشارت السلطات العمانية إلى تعليق الدوام في المدارس وتحويل الدراسة عن بعد في بعض محافظات البلاد حتى يوم غد الإثنين.