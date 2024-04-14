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رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية 'الوعد الصادق'

رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية 'الوعد الصادق'
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

إعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التنسيق بين الميدان والدبلوماسية والدقة الفائقة جدا في مجال التنفيذ، من البوادر التي تبعث على الفخر والاعتزار لعملية "الوعد الصادق" النوعية والقاصمة التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ردا على اعتداءات الكيان الصهيوني.

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وقال رئيسي خلال تراسه اجتماع مجلس رئاسة الوزراء اليوم الأحد: إن الجمهورية الإسلامية وبفضل الدماء الطاهرة لشهدائنا وتضحيات قواتنا المسلحة والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، بلغت اليوم قمم الاقتدار والشموخ، وبهذا الإجراء المشرف إذ نفذت وعدها في معاقبة العدو المعتدي، أدخلت البهجة والاستقرار في القلوب الحزينة لشعوب العالم والأمة الاسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم، بسب جرائم الكيان الصهيوني الغاصب.

وفي الوقت نفسه حذر الرئيس الإيراني من محاولات الكيان الاسرائيلي بعد هذا الفشل الذريع واليأس الذي أصابه جراء العملية النوعية للقوات المسلحة الإيرانية، بأنه سيعمد إلى استهداف أمن الشعب الإيراني والمساس بالوضع الاقتصادي وتعقيد الظروف المعيشية للمواطنين؛ موجها كافة المسؤولين والجهات المعنية في البلاد باتخاذ المزيد من الحيطة والتحلي باليقظة وتكثيف الجهود والتنسيق اللازم لإحباط هذه المؤامرات.

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