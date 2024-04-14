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مسؤول أمريكي يعترف: 9 صواريخ إيرانية على الأقل ضربت قاعدتين جويتين "إسرائيليتين"

مسؤول أمريكي يعترف: 9 صواريخ إيرانية على الأقل ضربت قاعدتين جويتين
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

صرح مسؤول أمريكي كبير لشبكة "ABC News" بأن تسعة صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت قاعدتين جويتين "إسرائيليتين"، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة.

العالم-الامريكيتان

وقال المسؤول إن خمسة صواريخ باليستية أصابت قاعدة "نيفاتيم" الجوية، مما أدى إلى إتلاف طائرة نقل من طراز "سي-130" ومدرج غير مستخدم ومنشآت تخزين فارغة، مضيفا أن "أربعة صواريخ باليستية إضافية أصابت قاعدة النقب الجوية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار كبيرة".

ونشر جيش الاحتلال يوم الأحد، مقطع فيديو زعم إنه هو "الضرر الوحيد" من صواريخ سقطت في قاعدة "نيفاتيم" بالهجوم الإيراني على "إسرائيل"، وتؤكد إيران أن الدمار في القاعدة كان واسعا.

وقد شنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على كيان الاحتلال، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

كما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على فلسطين المحتلة، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

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