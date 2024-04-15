5 جرحى باستهداف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية، بأن 5 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة بعد قصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الاوروبي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال أرضا زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال مخزنا تجاريا بالقرب من المدخل الغربي الجنوبي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 33,729 شهيدا، إضافة إلى إصابة 76,371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في سوق المدينة.

قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال نابلس

وفجر اليوم الاثنين ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة مداخل وداهمت عددا من أحيائها دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات فيها.

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم

وقُبيل فجر اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم كفر اللبد، تمركزت في منطقة الخلايل والكراج، اطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية والقنابل الضوئية، دون أن يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا وجابت دورياتها الشارع الرئيس وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.