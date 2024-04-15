هيئة بث الإحتلال: 'نتن ياهو' قرر إرجاء العملية العسكرية في رفح

العالم - الاحتلال

ووفقا لتصريحات إسرائيلية صدرت قبل الهجوم الإيراني كانت الحكومة الإسرائيلية عازمة على اجتياح رفح، حيث توجد مخيمات النازحين الفلسطينيين.

وأكد نتنياهو في وقت سابق أن الضغوط الدولية التي تمارس على كيانه المحتل لفلسطين لن تثنيه عن تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في كيان الاحتلال، فوض بعد الهجوم الإيراني الليلة الماضية، النتن ياهو ووزير حربه يوآف غالانت والوزير بيني غانتس باتخاذ قرار الرد على الهجوم الإيراني.

وفي وقت لاحق أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح للنتن ياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وفي نفس السياق أكد بايدن دعم بلاده "الثابت" لهذا الكيان اللقيط الدموي في مواجهة "التهديدات الإيرانية ووكلائها".

من جانبه أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس الأحد أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

المصدر: (RT) عن وكالات