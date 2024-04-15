شاهد/مستوطن يصيبه صاروخ إيراني أثناء محاولة توثيقه

العالم- فلسطين المحتلة

وحسبما أظهر مقطع الفيديو، فقد حاول المستوطن أن يوثق لحظات سقوط الصاروخ الإيراني، إلى أنه سقط عليه.

وأعلنت القوات المسلحة إسلامية اطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ نحو الكيان الصهيوني في سياق الرد على جرائم الكيان المتكررة بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي الإيراني في دمشق.

وصرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، بأنّ الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تمكنت من عبور الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مؤكدا أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وشدد اللواء سلامي على أن الهجوم الإيراني انتهى ولا توجد رغبة في مواصلته لكن بلاده سترد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحها، موضحا أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضد إيران فسيتم استهداف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصلية إيران في سوريا، وكان لا بد من الرد عليها.