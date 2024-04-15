قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات في طولكرم ورام الله وجنين

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، تسعة شبان من بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم رجب، وإسلام ايمن برهوش، وأحمد شاكر أبو خميش، وأيوب ابراهيم برهوش، وعبادة الأسود بعد اقتحام منازلهم في كفر اللبد، والمحرر محمد سليم حنون من منزله في بلدة عنبتا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد حمد، ونافز أبو عليا، بعد مداهمة منزليهما في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وفادي أبو يونس من منزله في بلدة بلعا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين ايضا، مواطنين فلسطينيين من بلدة المزرعة الشرقية، شرق رام الله، حيث قالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المزرعة الشرقية، واعتقلت المواطنين أحمد رافع خطبة نصر، ويعقوب اياد أمين، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت، فجرا، المواطنين تامر محمد موسى خليفة (20 عاما)، ومحمد منصور عبده (22 عاما) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام منزله في البلدة.

ومن بلدة يعبد جنوب جنين، شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شاباً من البلدة المذكورة.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب احمد مجدي ياسين ابو بكر، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: عرانة، عربونة، فقوعة، دير غزالة، الجلمة، شمال شرق جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.